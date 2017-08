Il traverse la RDO et se fait renverser

Rédaction Web

Jeudi soir sur la RDO, entre la station Shell et la sortie Pamatai, un couple qui marchait sur le bas-côté de la RDO aurait eu une discussion mouvementée. Celle-ci ce serait envenimée au point que l'homme, excédé, aurait soudainement traversé les voies. Malheureusement, celui-ci a été percuté par un véhicule. Transporté à l'hôpital, son pronostic vital serait engagé.Rappelons que le ministère de l'Equipement avait récemment adressé un communiqué dans lequel il rappelait que "Pour des raisons impérieuses et évidentes de sécurité, l’accès à ces voies est strictement interdit de manière permanente aux piétons, cyclistes et animaux, "