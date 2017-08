Il ressort d'une baignade nocturne les pieds ensanglantés

Sam Kanizay, adolescent australien est ressorti d'une baignade nocturne dans l'océan avec les pieds et les chevilles en sang, un mystère que les médecins ont eu du mal à expliquer mais probablement dû à de petits crustacés, rapporte Europe 1 Il s'était immergé jusqu'à la taille sur la plage de Brighton dans la banlieue de Melbourne samedi soir, restant immobile dans l'eau une trentaine de minutes. Lorsqu'il est sorti de la mer, il saignait abondamment du bas des jambes.Ses parents ont pensé en premier à une attaque de poux de mer et ont aussitôt accompagné le jeune homme à l'hôpital. Au micro d'une radio australienne, Sam a expliqué : "On aurait dit des centaines de petits trous d'aiguilles, ou de morsures de la taille d'une tête d'épingle, partout sur mes chevilles et le dessus de mon pied".Son père a recueilli un échantillon de ces petits crustacés marins et a posté une vidéo les montrant en train de dévorer de petites portions de viande. Edifiant !