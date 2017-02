Il empêche un ATR de décoller avec son truck : 30 000 Fcfp d'amende

J-B. C.

Cet homme de 73 ans, ancien maire-délégué de l atoll, n'avait rien trouvé de mieux que d'entrer sur le tarmac de l'aérodrome avec son truck. Et ce, pour ensuite immobiliser l'engin à une dizaine de mettre du nez de l'ATR de la compagnie, empêchant le pilote de décoller.Il aura fallu que les pompiers interviennent en menaçant de déloger le truck avec leur camion d'intervention pour que le septuagénaire laisse la voie libre.Outre avoir mis en "danger" les passagers et membres d'équipage, dixit l'avocate de la compagnie qui a porté plainte, l'homme, jugé ce jeudi matin, avait occasionné 10 minutes de retard sur le planning de vol. "J'étais arrivé le premier. Premier arrivé, premier servi", avait il déclaré, pour expliquer son coup de sang, aux gendarmes qui l'avaient interrogé. Il n'avait en effet pas apprécié de voir d'autres glacières que les siennes être embarquées dans l'avion. "C'est une infraction que l'on ne peut voir qu en Polynésie", s'est étonnée la procureure, "on pourrait trouver cela rigolo, mais ça ne l est pas tant que ça". Pour entrave à la circulation d'un aéronef, l'ex maire-délégué a finalement écopé d'une amende de 30 000 Fcfp.