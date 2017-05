Iaorana Pacific : la plus grande réserve marine aux îles Cook

Magazine présenté par Matahi Tutavae

Matahi Tutavae vous emmène aux Iles Cook découvrir la plus grande réserve marine, près de 2,4 millions de km² : un don fait aux générations futures.



Les Océaniens sont intimement liés à leur environnement et ils comprennent l'importance du rôle joué par la nature. Les Iles Cook l'ont parfaitement saisi avec ce projet.



Vous ferez ensuite la rencontre du peuple Kapingamarangi, une communauté polynésienne vivant en plein cœur de la Micronésie. Ses habitants sont des descendants de navigateurs venus des Samoas il y a plus de 600 ans. Ils sont reconnus pour leur artisanat et leur sculpture.



Le magazine se terminera avec un sujet sur les îles Kiribati.