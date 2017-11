Ia Mana Te Nunaa fait place à la jeunesse

Rédaction web avec communiqué

Selon un communiqué, c'est "En présence des membres fondateurs du Ia mana te nunaa, que les adhérents réunis en congrès ont désigné à l’unanimité la composition des instantes dirigeantes du parti pour les deux prochaines années, une équipe entièrement renouvelée qui aura pour mission de faire vivre, les principes du Ia mana te nunaa et son leitmotiv: Former les citoyens au fonctionnement de nos institutions, former notre jeunesse à l’apprentissage des langues polynésiennes, former le peuple pour faire de chacun de nous des citoyens éclairés, libres et indépendants"."Ainsi, poursuit le communiqué, c’est une équipe dirigeante rajeunie, dont la moyenne d’âge n’excède pas 40 ans - la benjamine ayant 24 ans - constituée à 80 % de femmes qui prend le relais du comité des sages".Secrétaire général : M. Ioane Wong ;Secrétaire générale adjointe : Mme Germaine Taarea-Tupai ;Secrétaire générale adjointe : Mlle Jasmina Taumi ;Trésorière : Mme Miranda Toomaru ;Trésorier adjoint : M. Taahitini dit Willy Tehoiri ;Secrétaire : Mlle Tetuanui Iriti ;Secrétaire adjointe : Mlle Naama Laurent.M. Jacqui Drollet, membre fondateur ;M. Jean-Paul Barral, membre fondateur ;M. Philippe Siu, membre fondateur ;M. Jacky Vanbastolaer membre d’honneur ;M. Pierre Teissier, membre d’honneur ;M. Mahinui Temarii, membre d’honneur ;M. Raymond Richerd, membre d’honneur.