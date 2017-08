ISPF : 300 000 habitants au fenua en 2050 et davantage de seniors

Rédaction Web

« Depuis le début du 20ème siècle jusqu’à nos jours, la Polynésie française a subi deux chocs démographiques qui entérinent d’abord une forte hausse de la natalité dans les années 60, puis une baisse dans les années 2000 », note l’ISPF.Et si ces tendances se poursuivent, la population atteindra les 300 000 habitants en 2050.« La proportion de personnes âgées, de 65 ans ou plus, devenant importante, il est plus que jamais nécessaire de privilégier un modèle social mettant en œuvre une solidarité intergénérationnelle assurant des revenus pour les futurs seniors », estime l’institut.Celui-ci souligne également que l’archipel des Iles du Vent a accueilli « l’essentiel de la croissance de population ». Or, « cette tendance s’affirmant pour le futur, la gestion des ressources foncières sur cette zone est aussi incontournable pour satisfaire les besoins en logement qui en découlent », prévient l’ISPF.