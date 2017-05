Hymne à la jeunesse polynésienne

Rencontre avec la dream team :

« Etudiant à l’ISEPP actuellement en deuxième année de licence Information et Communication. J’ai intégré le COL fin mars en tant que stagiaire. Ma convention ayant pris fin en avril, j’ai décidé de suivre le projet jusqu’au bout en tant que bénévole. Je dois dire que les projets menés par le comité sont trop intéressants, passionnants et enrichissants et qu’il est difficile pour moi de quitter mon « stage ». Au fur et à mesure, j’ai eu de plus en plus de responsabilités. Aujourd’hui je suis principalement chargé d’assister notre responsable communication sur la Fan Zone. »



CHANG Poeiti 20 ans – Responsable protocole

Jeune diplômée d’une licence, elle est dernière recrue en date en tant que chargée du protocole. Suite à l’évènement, elle poursuivra un master communication au Canada.



LEDOUX Megane 23 ans – Web content manager

De retour au fenua après avoir obtenu un master en communication en France, elle intègre le pôle communication pour un premier pas dans le monde du travail.



CALAMEL Jade 19 ans – stagiaire

En première année d'école de commerce spécialisée dans le sport business elle effectue son premier stage dans le milieu évènementiel sportif