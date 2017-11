Hura tapairu : tout le programme de la 13e édition

Les groupes 33 groupes participants sont inscrits dans plusieurs catégories :



> Tapairu, comprenant ‘ōte’a et aparima : 8 formations

> Mehura, une catégorie dont le succès n’est plus à démontrer puisque ce sont 33 formations qui seront en concours.

> ‘Aparima ‘āpipiti (concours de danse optionnel en duo) : 10 duos

> ‘Ōte’a ‘āpipiti (concours de danse optionnel en duo) : 6 duos

> Pahu Nui (concours d’orchestre optionnel) : 6 orchestres



Les gagnants en ‘ōtea et/ou ‘aparima se disputeront le podium Hura Tapairu lors de la dernière soirée. Les 6 meilleurs Mehura se retrouveront dans une finale avec quatre prix à la clé.



Les catégories facultatives ‘aparima ‘āpipiti et ‘ōte’a ‘āpipiti ont été créées en 2016 dans le but d’ouvrir aux chorégraphes un nouvel espace d’innovation et de créativité. Elles remplacent les catégories ori tahito vahine et ori tahito tane et permettent aux formations qui le désirent de remporter un titre de plus.

Les candidats devront créer une chorégraphie inédite dans laquelle l’échange et la synchronisation seront particulièrement appréciés par le jury.

L’année dernière, le prix ‘ōte’a ‘āpipiti avait été attribué au duo féminin de la formation Hei Tahiti Vahine tandis que le prix ‘aparima ‘āpipiti était remporté par le duo féminin de la formation Tahiti Hura.