Hura Tapairu 2016 continue sur TNTV avec les prestations des groupes

Du 12 au 16 décembre



Lundi

Tamarii na taa motu e pae (Mehura)

Ia ora na Tahiti (Mehura)

Temaeva 2 (Mehura et duo Aparima apipiti)

Kurahei (Mehura)

Te Hono Hura Nui (Mehura et duo Aparima apipiti)



Mardi

Hei Tahiti tane ma'ohi (Mehura et duo Aparima apipiti)

Ori Ragi (Mehura)

Hia'ai (Mehura)

Temaeva 1 (Mehura)

Mana Atua (Mehura)



Mercredi

Ahutuatea (Tapairu et Pahu Nui)



Jeudi

Tuiheitemarama (Mehura et Pahu Nui)

Papara to’u fenua (Mehura)

Piihau (Mehura et Pahu Nui)

Te re-nui-here (Mehura)

Tamarii Vairao (Mehura)



Vendredi

Manahau (Tapairu et Pahu Nui)