Horaires des vols Air New Zealand pour ce week-end

Rédaction Web avec communiqué

Selon le communiqué, "En raison du mouvement social toujours en cours des pompiers de l’aéroport de Faa’a, et des arrêts maladies qui incluent la journée de dimanche,(sic) le vol Air New Zealand de dimanche 21 mai après-midi (au départ de Tahiti ) et lundi 22 mai au départ d’Auckland est retardé de 5 heures et modifié aux nouveaux horaires suivants :Départ lundi 22 mai NZ 040 Auckland 14h25 – Arrivée Tahiti 21h25 dimanche 21 maiDépart Dimanche 21 mai NZ 041 Tahiti 22h55 – Arrivée Auckland 03h05 mardi matinVeuillez-vous présenter 3 heures avant pour l’enregistrement sur ces vols. Quel que soit l’issue de la grève ces horaires resterons inchangés.Pour toute information complémentaire, une permanence est mise en place samedi 20 mai jusqu’à midi Tel