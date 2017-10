Hommage national aux Tamarii volontaires sous l’arc de Triomphe

Rédaction Web avec communiqué

L’hommage de cette année fut marqué par la présence de Madame Rose-Marie Antoine, Directrice générale de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre qui tenait ainsi à honorer le sacrifice de tous les Polynésiens Morts Pour la France, venus du lointain Pacifique pour défendre la Mère Patrie et tombés pour que nous puissions vivre libres.M. Leydet et Mme Antoine ont déposé une gerbe, au nom de l’ensemble du monde combattant polynésien et notamment l’amicale du bataillon du Pacifique, de la Fondation de la France Libre, de l’Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine, des TOE et d'Afrique du Nord, de la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures, de l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air et de l’Association Nationale des Sous-Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air, de l’Union Nationale des Anciens Combattants, de l’Amicale des Anciens Légionnaires de Polynésie Française.La Flamme du Souvenir et le tombeau du Soldat inconnu sont aujourd’hui le symbole du sacrifice de tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille pour que nous vivions dans un pays libre. La Flamme est également devenue, depuis la Seconde Guerre mondiale, le symbole de l’espérance dans l’avenir et de foi dans le destin de notre pays.