Hommage à Elvis Presley : trois concerts de légende au grand théâtre

Ces trois soirées proposent de rendre hommage à l’incroyable roi de la pop, Elvis Presley. Comme pour le concert à l’effigie des Beatles il y a quatre ans, le principe « d’Elvis Forever » associe des chanteurs locaux aux musiciens de l’orchestre symphonique dont Frédéric Rossoni assure la direction musicale.



Le public pourra retrouver tous les grands tubes de la star en passant par « Love me Tender” à “dont be cruel” ou “Falling In Love”.