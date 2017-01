Hokulea de retour dans le Pacifique, bientôt en Polynésie

Rédaction web

La pirogue Hokulea a franchi le canal de Panama la semaine dernière. L'embarcation traditionnelle est de retour dans l'océan Pacifique après près de 2 ans d'absence. Elle retournera à Hawaii dans 6 mois. Mais avant, Hokulea fait escale au Panama. La pirogue s'arrêtera aussi aux Galapagos puis à Rapa Nui et... en Polynésie française.La dernière visite de Hokulea au fenua remonte à 2014. La pirogue s'était rendue à Rangiroa, Huahine, Raiatea et Tahiti. La population était venue en masse accueillir la pirogue à Papeete. Une cérémonie historique avait été réservée à l'équipage. Même accueil chaleureux dans les îles pour les navigateurs.Hokulea a été construite par la Polynesian Voyaging Society. L'équipage a entamé un tour du monde en 2013, pour promouvoir la protection de l'environnement et en particulier des océans. En juin dernier , Hokulea a fait escale à New York. L'équipage a assisté à la cérémonie organisée par l'ONU pour la journée mondiale des océans. Une rencontre avec le secrétaire général Ban Ki-Moon a eu lieu.