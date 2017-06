Hokule’a : son message de protection des océans a été entendu

Hokule’a terminait son voyage samedi dernier, à Honolulu. Une cérémonie d’accueil a été organisée en son honneur. 25 000 personnes étaient présentes. Le message de préservation des océans porté par Hokule’a a été bien entendu. Hawai’i est le premier état américain à avoir ratifier les accords de Paris sur le changement climatique. Une décision influencée entre autres par le voyage de la pirogue.



« Je suis honoré d’être ici à Hawai’i, quand je vois les leaders prendre des décisions politiques difficiles et dire sans appréhension « Nous allons de toute façon signer ce document parce que c’est une bonne chose ». » témoigne Nainoa Thompson, président de l’association Polynesian Voyaging Society.



Le combat pour sauvegarder les océans n’est pas terminé. Une série de conférences et d’ateliers se tiennent au centre des congrès de Honolulu. Le thème développé : « Malama Honua » qui signifie « prendre soin de notre Terre ». Un événement qui a rassemblé les associations de navigateurs du Pacifique et les écoles ayant suivi le voyage.



« Beaucoup d’écoles ont intégré Malama Honua dans le programme scolaire, pour parler de navigation traditionnelle, pour apprendre comment naviguer, comment construire des pirogues. Apprendre aussi comment prendre soin de le Terre et des océans » explique Anuschka Faucci, biologiste marin.



Hokule’a continue d’influencer la manière dont les enseignants abordent l’environnement à l’école et à un autre niveau, les politiques de protection des océans. Le Ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, est justement sur place à Honolulu. Il a assisté aux discussions autour du thème Malama Honua. Il se dit satisfait du positionnement de l'état hawaiien par rapport au changement climatique.