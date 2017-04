Hokule'a arrivera à Tahiti le 14 avril

Rédaction web avec communiqué

Hokule’a est le nom hawaiien d’Arcturus, l’étoile zénithale de cet archipel. C’est la mère des pirogues doubles contemporaines. Dessinée d’après des gravures anciennes et construites en matériaux modernes, elle navigue depuis vingt ans dans l’archipel hawaiien.Lors de son premier voyage en 1976 (près de 5 370 km), l’équipage avait relié Hawaii à Tahiti grâce aux techniques de navigation des anciens Polynésiens, guidés par le soleil, les étoiles, le vent et la houle.En 2014, la pirogue s’était rendue à Rangiroa, Huahine, Raiatea et Tahiti. La population était venue en masse l’accueillir à Papeete. Son passage à Raiatea avait marqué officiellement le début de son tour du monde. Une cérémonie du Tapù avait été réservée à l’équipage. Le Tapù avait été posé sur la pirogue (deux pierres du Marae Taputapuatea), un mana pour les accompagner, leur apporter force et soutien pendant leur voyage.En avril 2017, lors de son retour, ce Tapù sera levé sur Raiatea, en rapportant les pierres sacrées, confiées par le comité des sages du Marae Taputapuatea. Ces pierres sont les témoins des échanges effectués avec les pays visités par Hokule’a. Cette cérémonie du Tapù clôturera officiellement le Mālama Honua Worldwide Voyage.Le "Mālama Honua Worldwild Voyage ", est le tour du monde entamé en 2013, pour promouvoir la protection de l’environnement et en particulier des océans. La Pointe Vénus, à Tahiti, sera une des dernières étapes d’Hokule’a avant de boucler son tour du monde en juin 2017 à Hawaï. La pirogue, depuis son départ en 2013, a visité 24 îles, 150 ports, 27 pays et 5 continents.Elle est pilotée par un équipage de 12 personnes, renouvelé à chaque escale, plus de 300 étudiants ont pu participer à ce fantastique périple. Certains de ceux qui ont réalisé le premier voyage font partie de cette toute dernière expédition : le Mālama Honua Worldwide Voyage. Ils vont faire renaître chez les peuples du triangle polynésien, la connexion de l’âme avec les éléments de la nature, de la terre et des océans.Vous pouvez suivre la progression de Hokule'a sur le site http://www.hokulea.com