Hokule’a, Hikianalia, Fafaaite et Okeanos Marshall sur le départ

Fafaaite est aujourd’hui bien connue des habitants de Tahiti, plus en tous les cas que sa petite sœur Okeanos Marshall, la dernière création de la fondation Okeanos qui promeut la navigation traditionnelle.Les équipages des deux pirogues ont fait découvrir à la population, ce dimanche, les spécificités de leurs embarcations.Particularité de Okeanos Marshall : un moteur fonctionnant à l’huile de cocos qui permet de naviguer de façon écologique même en l’absence de vent.Ce lundi, Fafaaite et Okeanos Marshall devraient rejoindre au large de Tahiti Hokule’a et Hikianalia, les deux autres pirogues qui, elles, se trouvent actuellement sur la presqu’île de Tahiti. Elles feront route ensemble durant plusieurs semaines jusqu’à Hawaii.Et les équipages sont prêts pour la traversée comme l’a expliqué Iva Nancy Vunikura, une jeune Fidjienne embarquée à bord de Okeanos Marshall : « Je suis excitée et honorée d’accompagner Hokule’a pour son retour à la maison ».