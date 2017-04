Hoho'a Nui 2017 : un festival de la photographie grand format

Le festival de photographie Hoho'a Nui créé par l’Association F16 revient cette année avec de nombreuses nouveautés. Il se déclinera dans plusieurs lieux et sur plusieurs thèmes. Une multitude d'activités sont au programme : conférences, rencontres avec les photographes, soirée, initiations, démonstrations, concours photo, jeux …Il se déroulera du 18 au 29 avril au Musée de Tahiti et des îles et du 25 au 29 avril. Des expositions seront également organisées sur l’esplanade basse de To'ata et à la bibliothèque universitaire.Plus d'infos sur le site de la Maison de la Culture et celui du Musée de Tahiti et des îles