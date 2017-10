Hitia'a: la conductrice responsable de la mort d'un pêcheur est en détention provisoire

Rédaction Web avec Sam Teinaore



Samedi, à 4h30 du matin, à Hitia'a, alors qu'il faisait nuit noire, la conductrice qui revenait d'une soirée, visiblement éméchée, circulait sur une portion de route non éclairée, en direction de Taravao. Au même moment, la victime, revenait de la pêche revêtue d'une combinaison de plongée noire.Alors qu'il était sur le bas-côté de la route, poussant devant lui sa brouette dans laquelle se trouvait une glacière et son matériel de pêche, la voiture le percute. La conductrice consciente qu'elle avait percuté "quelque chose de couleur blanche", en l'occurrence la glacière, arrête un peu plus loin son véhicule, en descend et appelle pour voir si il y avait quelqu'un.Personne ne répondant à son appel, et pour cause le pêcheur était alors inconscient, elle a pensé qu'elle avait écrasé un chien blanc. Elle est remontée dans sa voiture pour regagner son domicile.Des voisins alertés par le bruit causé par l'impact, l'ont coursée puis rattrapée pour lui dire qu'elle avait écrasé quelqu'un. Mais, prise de panique, elle s'est enfuie.Une fois arrivée, à son domicile, à Taravao, elle s'est confiée de suite à son mari lui faisant part de son désir de se rendre à la gendarmerie. Celui-ci lui a dit d'attendre qu'elle se calme pour s'y rendre. Ce qu'elle a fait.Entendue cette après-midi par le procureur de la République, elle a déclaré en pleurs à la barre "J'aurais voulu mourir à sa place, je le jure… Je suis morte à l'intérieur."Face au risque de passage à l'acte, par précaution, le procureur de la République a préféré la placer en détention provisoire, jusqu'à la date de son procès, le 30 novembre. D'autant que depuis les faits, cette mère de famille de 29 ans, n'a ni mangé, ni dormi, et donc dans un état psychologique inquiétant.