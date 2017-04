Hinatea Blais est la nouvelle ambassadrice de l'île sœur

Rédaction Web avec Sophie Silberfeld

Cette année, c'est au sein du Tiki Village, un village traditionnel polynésien sur Moorea, que s'est déroulé le concours de beauté samedi soir. L'élection a suscité l'intérêt, car en plus des familles des candidates et des habitants de l'île, Miss Tahiti 2016 et son comité étaient également de la partie.La concurrence a été rude entre les candidates cette année. Mais le jury a dû faire un choix. C'est donc Hinatea Blais, 20 ans, qui a été sacrée miss Moorea 2017.Jeune, jolie, intelligente, la candidate numéro 3 a toutes les qualités requises pour continuer l'aventure. "Même si miss Moorea est automatiquement qualifiée pour l'élection Miss Tahiti, rien ne l'oblige à participer à ce concours", a indiqué le comité au début de l'aventure.Quand bien même les études de la nouvelle ambassadrice de l'île sœur occupent une bonne part de son temps, Hinatea Blais entend bien poursuivre son rêve jusqu'au bout."C'est un rêve de petite fille. C'est avec honneur que je me présenterai à Miss Tahiti pour représenter Moorea devant la Polynésie française", confie la nouvelle miss de l'île sœur.Pour compléter le trio final, Rarahu Vernaudon, 21 ans, est a été élue première dauphine et Nanihi Maau-Teihotaata deuxième dauphine.