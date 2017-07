Henri, le « Doudou » des enfants de la Saga

Maite MAI

Henri Cornette de Saint-Cyr, dit “Doudou”, est un passionné de voile et une personne d’une générosité incommensurable. C’est ce qui l’a poussé à créer la Saga, des vacances dans les îles de Polynésie pour initier des enfants issus de familles défavorisées aux activités de la mer et surtout à la voile.Le « papa » de la Saga est originaire d’une vieille famille béké de la Martinique. Dans sa langue, “Doudou” signifie “chéri”. Un surnom qui lui colle à la peau et qui correspond plutôt bien au rôle qu’il porte lors de chaque édition de la Saga auprès des enfants qu’elle accueille.D’abord assureur à Bordeaux, Doudou découvre Tahiti en 1969. Il est alors engagé dans l’Armée.Passionné de navigation, Doudou intègre l’école de voile de Arue, et finit très vite par devenir moniteur. Entouré d’enfants, il comprend qu’il doit œuvrer en leur faveur. Les années ont passé et la Saga est née.Parti de rien, vers les années 1990, Doudou s’engage à faire que les enfants qui n’ont pas pu s’inscrire au tour de Moorea, puissent participer à la compétition. Quelques années plus tard, Doudou et son équipe continuent l’aventure, cette fois à Rangiroa. C’est sur cet atoll, que le concept des familles d’accueil voit le jour.Face au succès fou de ces vacances à la voile, Doudou décide de mieux structurer son projet. L’année suivante, l’équipe de la Saga se rapproche des services sociaux et recherche des parrains pour soutenir financièrement son événement. Des efforts qui permettent à la Saga d’accueillir en 1994, 360 enfants sur quatre semaines.Taha’a, Tikehau... la Saga s’invite dans plusieurs îles de Polynésie, avec toujours un succès grandissant auprès de la population et surtout des familles d’accueil. Les enfants sont à chaque fois accueillis comme des rois et pleurent à l’idée de quitter leurs familles d’accueil. Toute l’équipe de la Saga en garde des souvenirs très forts.La détermination sans faille de Doudou, et le travail qu’il réalise avec l’ensemble des partenaires, font que la Saga réchauffe le cœur de centaines d’enfants, chaque année depuis 25 ans. Vents et marées, n’auront jamais freiné Doudou et son équipe, pour le plus grand plaisir des enfants.