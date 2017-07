Heiva i Tahiti : le spectacle continue sur TNTV ...

Lundi 24 juillet

11h00 : Tamariki teavaro (danse)



Mardi 25 juillet

11h00 : Tamarii tereaitu (chant)

11h30 : O’Faa’a (chant)



Mercredi 26 juillet

11h00 : Teva i tai (danse)



Jeudi 27 juillet

11h00 : Reo papara (chant)

11h30 : Tamarii Rapa no tahiti (chant)



Vendredi 28 juillet

11h00 : Heihere (danse)



Lundi 31 juillet

11h00 : Hi’o-atea (danse)

16h35 : Tamariki teavaroa (danse)



Mardi 1er août

11h00 : Pupu himene tamarii vairao (chant)

11h30 : Te noha no rotui

16h35 : Tamarii pereaitu (chant)

17h05 : O faa’a (chant)



Mercredi 2 août

11h00 : O teva (danse)

16h35 : Teva i tai (danse)



Jeudi 3 août

11h00 : Pupu tamarii papara oire (chant)

11h30 : Erai te toa no avera (chant)

16h35 : Reo papara (chant)

17h05 : Tamarii rapa no tahiti (chant)



Vendredi 5 août

11h00 : Tamariki poerani (danse)

16h35 : Heihere (danse)



Lundi 7 août

11h00 : Pupu tamarii papara oire (danse)

16h35 : Hi’o-atea (danse)





Mardi 8 août

11h00 : Te pape ora no papofai (chant)

11h30 : Tamarii mahina (chant)

16h35 : Pupu himene tamarii vairao (chant)

17h05 : Te noha no rotui (chant)



Mercredi 9 août

11h00 : Ahutoru nui (danse)

16h35 : O teva (danse)



Jeudi 10 août

11h00 : Tamarii manotahi (chant)

11h30 : Papara tou fenua (chant)

16h35 : Pupu tamarii papara oire (chant)

17h05 : Erai te toa no avera (chant)



Vendredi 11 août

11h00 : Erai te toa no avera (danse)

16h35 : Tamariki Poerani (danse)



Lundi 14 août

11h00 : Toahiva (danse)

16h35 : Pupu tamarii oire (danse)



Mardi 15 août

11h00 : Tamarii tuhaapae no mahina (chant)

11h30 : Natiara (chant)

16h35 : Te papeora no papofai (chant)

17h05 : Tamarii mahina (chant)



Mercredi 16 août

11h00 : Nuna’a e hau (danse)

16h35 : Ahutoru nui (danse)



Jeudi 14 août

11h00 : Tamarii papeari (chant)

11h30 : Te pare o tahiti aea (chant)

16h35 : Tamarii manotahi (chant)

17h05 : Papara tou fenua



Vendredi 18 août

11h00 : Tahiti ia ruru tu noa (danse)

16h35 : Erai te toa no avera (danse)



Lundi 21 août

16h35 : Toahiva (danse)



Mardi 22 août

16h35 : Tamarii tuhaa pae no mahina (chant)

17h05 : Natiara (chant)



Mercredi 23 août

16h35 : Nuna’a e hau (danse)



Jeudi 24 août

16h35 : Tamarii papeari (chant)

17h05 : Te pare o tahiti aea



Vendredi 25 août

17h35 : Tahiti ia ruru tu noa (danse)