Heiva i Dubai: l'émir repousse, le voyage en suspens

Un richissime émir avait proposé à des danseurs polynésiens de se représenter à Dubaï pendant un mois pour réaliser un "Heiva I Dubaï". Près de 60 danseurs et une vingtaine de musiciens se préparaient depuis plusieurs mois pour conquérir les Emirats Arabes du 7 juillet au 7 août. L’émir les avait sélectionnés, et invité à faire le show. Tous les frais devaient être pris en charge mais les caractéristiques du projet ont toujours été floues : pas de contrats, aucune précision logistique...



Aujourd’hui, le voyage à Dubaï sent l'amertume . «On nous a dit que c’était reporté, on ne sait pas quand. Peut-être octobre novembre », explique Tuarii Tracqui.