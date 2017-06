Heiva des écoles 2017 sur TNTV

Année après année, le Heiva des Ecoles est devenu un rendez-vous incontournable pour les écoles de danse traditionnelle de Polynésie, et un moment non moins important du calendrier culturel. Il n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis sa création : de trois écoles à ses débuts en 1994, il rassemble cette année 38 écoles de danse et d'instruments traditionnels.



Des plus jeunes à l’excellence, ce sont des milliers de danseurs et musiciens qui se sont produits dans le grand théâtre de la Maison de la Culture. Devant leurs proches, familles et amis, mais aussi amoureux de la culture polynésienne, ces artistes en herbe ont présenté le fruit d'une année de travail et de persévérance.



Danseurs, musiciens, ils portent haut les couleurs de la culture et de la création !



Découvrez leurs prestations sur TNTV!