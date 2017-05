Heiva des Ecoles : un groupe marquisien participe pour la première fois

La troupe Ori hau iki montera sur la scène du Heiva des écoles ce vendredi soir. C’est la première fois que des danseurs des Marquises participent. Créée en 2015, cette école de Ori Tahiti de Hiva Oa compte aujourd’hui 37 enfants et adultes. Le groupe est uniquement composé de filles .



Les danseuses sont arrivées mercredi. Certaines ont découvert Tahiti pour la première fois ! Elles ont eu l’occasion de visiter la Maison de la culture entre les répétitions.



Ce matin, elles effectuaient leur filage avec la chef de groupe, Tahiarii le Bronnec-Voisard. «Il n’y a pas trop de stress. Les Marquisiennes adorent la danse et elles sont douées ».



Le thème choisi est la protection de la faune et de la flore. «On est très proche de la nature aux Marquises et le message à faire passer c’est qu’il faut la protéger! », affirme t-elle.



Vous pouvez retrouver ces 37 danseuses ce vendredi soir à partir de 18 heures au grand théâtre de la maison de la Culture.