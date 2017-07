Heiva Tu'aro Maohi : tous les résultats de vendredi

Après les pirogues à voile et les courses de porteurs de fruits, le Heiva Tu’aro Maohi continue de vibrer avec les autres compétitions sportives traditionnelles organisées sur deux jours, au musée de Tahiti et des îles à Punaauia. Hier, plusieurs épreuves étaient au programme : lancer de javelots, lever de pierre, coprah par équipe et grimper de cocotier.



En lancer de javelots « Ia ora farani », le vainqueur est Tamarii Anaa. Il inscrit 4 points sur un mât de 9,5 mètres de hauteur en 8 séries de 7 minutes. Il est suivi de . Vai Hinano nui 1, Tamarii Faaite 2 en deuxième et troisième position. Dans la catégorie du lancer de javelots par équipe, c’est Vai Hinano Nui 2 qui remporte avec 2 points devant Tehnarii et Na Tama a Maruia avec 1 point chacun.