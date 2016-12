Heiva Tarava Raromatai 2016

Cette deuxième édition du Heiva Tärava tenait à cœur tant aux organisateurs qu’aux participants de l’évènement. Créé en 2015 par Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture en partenariat avec le Conservatoire Artistique de Polynésie française et sur une idée du ministre de la Culture, l’événement a pour objectif de proposer aux groupes de chants traditionnels, de plus en plus nombreux à se présenter en concours pendant les festivités de juillet, de se retrouver dans le cadre d’une rencontre festive entièrement dédiée aux chants polyphoniques.



Pour cette 2ème édition, nous retrouvons les groupes Vaihoataua mené par Samuel Eberera, suivi de O Faa’a mené par Pascal Mauahiti ; puis Tamarii Mahina mené par Moeata Arai ; Tamarii Outu’ai’ai mené par Dayna Tavaearii, Faretou mené par Edwin Teheiura, enfin Te Pape ora no Papofai mené par Lawrence Turi-Matautau clôturera la soirée. Sollicitée par les organisateurs, c’est avec grand plaisir que TNTV s’est associée à l’événement. Après le Live Streaming réalisé le soir même, place à l’antenne !