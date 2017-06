Heiva Bowl : Du football américain samedi à Fautaua !

Rédaction web





Les américains ont le Super Bowl, nous avons le Heiva Bowl. Avis aux amateurs de castagne, de « hut hut » et de touch down… la finale du championnat de Tahiti de football américain est prévue ce samedi 24 juin. Elle verra s’affronter les deux finalistes du tournoi : les Ono de Punaauia et les Toa Oviri d’Excelsior.Grande favorite, l’équipe de Ono est aussi la tenante du titre. L’an dernier, elle avait raflé le trophée à Manu Ura lors d’une finale d’anthologie qui s’était achevée sur le score très serré de 20 à 14, devant une foule de plusieurs centaines de spectateurs.Mais elle aura du fil à retordre face aux TOA OVIRI, qui après deux saisons difficile, ont fini le championnat 2017 sur 4 victoires et 2 défaites. Il y a trois semaines, les hommes de Henry Mao se sont fait écraser par Punaauia, 18 à 0, mais ils sont bien déterminés à prendre leur revanche, samedi.Le match débutera à 19h au stade Fautaua. Il sera arbitré par l'arbitre international australien Johnscott MILWAY, invité par la FTFA pour l'occasion.La rencontre promet d’être festive. Aux platines la soirée sera animée par DJ Tapside. Une buvette sera à également mise à disposition sur place. L'entrée coûte à 500 fcp, elle est gratuite pour les moins de 12 ans.