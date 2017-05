Heiva 2017: Hommage au groupe Temaeva et à Coco Hotahota

Rédaction Web avec communiqué

L’édition 2017 débutera par six soirées de concours, du 6 au 15 juillet. Cette année, ce sont 12 groupes de danses et 16 groupes de chants qui s’affronteront amicalement sur l’aire de spectacle de To’ata. Ils seront jugés par un jury composé de neuf professionnels, réunis pour la deuxième année consécutive sous la présidence de Matani Kainuku, membre du jury spécialisé en danse.Le mercredi 19 juillet, la soirée de remise des prix rendra hommage au groupe Temaeva et à son mythique chef, Coco Hotahota. Enfin, le Heiva s’achèvera par deux soirées : le 21 juillet : soirée des lauréats, toutes catégories, le 22 juillet : revue des prestations des 2et 3prix en danse.Grâce à un partenariat avec la CCISM, chaque soirée de spectacle permettra au public de découvrir un village du Heiva, installé sur l’esplanade basse, où exposants et animations ont été choisis pour leur qualité et leur diversité.La billetterie est améliorée, avec en complément de la vente sur place, l’ouverture "full web" pour laquelle toutes les places seront accessibles en ligne cette année, et non plus seulement par quota. Toutes les informations sur cet évènement sont consultables en ligne sur le site www.heiva.org