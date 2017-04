Heimana Garbet : " le représentant local du Front National dérape "

Rédaction web avec communiqué

Dimanche soir, plusieurs acteurs politiques étaient invités sur le plateau de TNTV pour commenter les résultats du premier tour de la présidentielle. Les représentants locaux ont pu défendre avec ardeur leurs candidats. Et, comme dans tous débats politiques, les esprits se sont quelque peu échauffés ... Mais selon Heimana Garbet, le candidat d'extrême droite Éric Minardi a été trop loin.Ce lundi matin, il se plaint ouvertement du comportement du représentant du Front National. « Au mépris des valeurs républicaines et en violation de la tradition de tolérance, apanages des valeurs polynésiennes, à plusieurs reprises Éric Minardi a insisté pour que le représentant officiel du parti socialiste Jacky Bryant soit exclu du débat au prétexte que ce dernier ne représentait que lui-même », écrit-il dans un communiqué.Le représentant du mouvement « En Marche! » parle même de « dérapage ». Il ajoute : « Fidèle à la réputation de certains courants du parti d'extrême droite, le frontiste a insulté notre cadre et l’a invité à venir s'expliquer sur le parking … Nous en appellerons à la direction nationale de Marine le Pen et vérifierons si, soucieuse d’une image démocratique retrouvée, elle cautionnera ce type de dérapages qui n’ont pas leur place au sein du débat démocratique. »Heimana Garbet conclut en exprimant « sa totale solidarité républicaine envers le représentant du Parti socialiste ».Pour revoir le débat, cliquez ici