Hawaiki Nui va'a : plus d'une centaine d'équipages engagés

Rédaction web

La Hawaiki Nui Va'a s'annonce exceptionnelle les 1, 2 et 3 novembre prochains. Plus d'une centaine d'équipages sont engagés dans la course de va'a mythique.EDT, trois fois vainqueur, sera de nouveau présente avec deux équipages en senior et deux en junior. On retrouvera également deux équipages de la team OPT en senior et un équipage de Shell.Du côté des équipages extérieurs, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Brésil, Hawaii, la France mais aussi Rapa Nui seront représentés.Cette année, les courses femmes et juniors, ainsi que les trois étapes seront diffusées en direct sur TNTV en local et sur les boxes métropolitaines Free et Orange.Les courses Taurea et Va’ahine, dont les départs sont prévus le jeudi 2 novembre à 6h30 puis à 6h35, seront en direct TV & WEB.