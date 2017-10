Hawaiki Nui Va’a 2017 sur TNTV : la course de tous les défis !

Le tout, complété par de superbes images aériennes, comme celles des Championnats du Monde 2017.

Les nouveautés

Chaque année, TNTV tente d’innover et de relever de nouveaux challenges quant à la diffusion de Hawaiki Nui Va’a. Pour 2017, il s’agit de la diffusion en direct des courses femmes et juniors, ainsi que la diffusion en direct des trois étapes sur les boxes métropolitaines Free et Orange.



Les courses Taurea et Va’ahine, dont les départs sont prévus le jeudi 2 novembre à 6h30 puis à 6h35, seront en direct TV & WEB. Un nouveau défi que s’est lancée la chaîne du Fenua, qui assurera ce jour-là, plus de six heures de live en plein océan.

Durant près d’une semaine, nos spécialistes mettront tout en œuvre pour vous faire vivre la course la plus attendue et la plus suivie de l’année, comme si vous y étiez. Depuis Bora Bora, Ingrid Vohi et Olivier Huc animeront les directs sur le plateau principal situé sur la plage de Matira, à quelques mettre de la ligne d’arrivée finale. Sur le plan d’eau, ils seront relayés par André Vohi, chargé de suivre l’avant de la course, et Davidson Bennett, qui couvrira l’arrière course.