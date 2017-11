Hawaiki Nui Va'a 2017 : le meilleur de la compétition

Un concentré des trois jours de compétition qui comprendra les résumés des trois étapes, mais aussi les courses Taurea et Va’ahine, les moments forts avec notamment l’arrivée sur Matira à Bora Bora, et bien sûr les interviews des rameurs.Cette année encore, Hawaiki Nui Va’a a été l’enjeu de duels spectaculaires sur le plan d’eau entre les équipages. Une édition 2017, riche en émotions fortes et intenses, que vous avez pu suivre sur la chaîne du va’a, dans son intégralité, en direct TV & WEB Et pour que cette édition reste dans les mémoires, TNTV diffusera le meilleur de la compétition, condensé en 52 minutes. Passionnés de va’a, le rendez-vous est donné !