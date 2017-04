Hawaiian Airlines souhaite mettre en place un 2ème vol hebdomadaire

Lors de l’entretien, Edouard Fritch et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, ont pu échanger avec le PDG sur de futures collaborations. Mark Dunkerley pourrait envisager des dessertes internationales impliquant à la fois Tahiti et Hawaii.

La compagnie américaine souhaite mettre en place, à la fin de l’année, une seconde rotation hebdomadaire Tahiti-Hawaii. Elle étudie actuellement les conditions techniques du projet.

D'autres sujets de coopération ont également été évoqués, notamment un possible partage de codes entre Air Tahiti Nui et Hawaiian Airlines, la route de corail ou encore une nouvelle desserte reliant Tahiti, Hawaii et les Etats-Unis.Le PDG, parrain de la pirogue Hokulea, a séjourné en Polynésie française pour faire la traversée Tahiti-Raiatea à bord de la pirogue double. Il a également visité l’île de Raiatea.



Rédaction web avec communiqué