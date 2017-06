Hawaii 5-0 revient sur TNTV avec la saison 6

Série policière américaine créée par Alex Kurtzman.Avec Alex O'Loughlin (Steve McGarrett), Scott Caan (Danny "Danno" Williams), Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly), Grace Park (Kono Kalakaua), Masi Oka (Dr. Max Bergman), Chi McBride (Captain Lou Grover), Jorge Garcia (Jerry Ortega).Le Hawaii 5-0 enquête sur le meurtre d'un écrivain faisant des recherches sur les derniers pirates sévissant dans le Pacifique en 1880. Le vol d'un tableau au même moment serait lié à la recherche de leur trésor. Les agents ignorent que, pendant ce temps, Kono et Adam ont été pris en otage pendant leur lune de miel par Gabriel pour récupérer l'argent des Yakusa.Une équipe de déminage, dépêchée après un appel anonyme, s'avère la véritable cible d'une bombe. Alors qu'une nouvelle alerte est donnée, McGarrett et son équipe découvrent une vidéo menaçant d'autres explosions si l'incendiaire Jason Duclair, arrêté par le 5-0 quelques mois plus tôt, n'est pas libéré de prison. Par ailleurs, Adam commence sa convalescence à domicile, mais Kono s'aperçoit rapidement qu'ils sont surveillés.