Hawaii 5-0 : Umia ka hanu - Hoa 'inea

Série policière américaine créée par Alex Kurtzman.Avec Alex O'Loughlin (Steve McGarrett), Scott Caan (Danny "Danno" Williams), Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly), Grace Park (Kono Kalakaua), Masi Oka (Dr. Max Bergman), Chi McBride (Captain Lou Grover), Jorge Garcia (Jerry Ortega).Lou fait cavalier seul à Chicago pour obtenir par la force les aveux de son ancien meilleur ami et équipier, Clay Maxwell, sur le meurtre de sa femme. Sur l'île, Danny et Steve font un pari avec Kono et Chin sur l'itinéraire le plus rapide pour gagner le 5-0 depuis la plage. Mais à l'arrivée, les deux cousins manquent à l'appel.Au lendemain de la Saint-Valentin, les agents du 5-0 enquêtent sur une tentative de meurtre probablement due à une infidélité, tout en comparant leur soirée désastreuse de la veille.