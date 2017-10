Handi-surf : l'équipe de France a besoin de soutien

Rédaction web

Les championnats du monde para surf se dérouleront cette année du 28 novembre au 3 décembre. L'équipe de France composée de 8 athlètes et 6 membres de l'équipe technique et médicale recherche des dons pour participer à la compétition en Californie. Objectif : monter sur le podium par équipes, et au complet. Une collecte a démarré sur le site Internet Ekosea. En janvier, la Fédération française de surf a reçu la délégation pour encadrer, développer et promouvoir le para-surf adapté et le para-surf. Et en juin, le comité international paralympique a reconnu le para surf. De belles avancées pour ce sport.En 2016, le Français Eric Dargent a été vice-champion du monde dans la catégorie AS2 (amputé fémoral) et Gwendal Halna de Fretay a terminé 4e en AS6 (déficient visuel).