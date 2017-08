Handball : Les champions d’Océanie de retour à Tahiti

Rédaction web

Tevai’ Hanere revient avec le titre de meilleur joueur de l’année 2017. « La stratégie, c’était d’être meilleurs que les années précédentes », explique Valérie Nena, chef de la délégation. "On a travaillé sur nos faiblesses et nos points forts. Nos points forts ? Nos bras ! Les tahitiens ont des bras ! J’en avais 6 ou 7 dans mon équipe qui avaient des bras extraordinaires. Sachez que le meilleur joueur a été choisi parmi 4 tahitiens, et c’est Tevai’ qui a été sélectionné. Je le félicite."Teva’i Hanere : "C’est la troisième fois que je participe à une sélection de Tahiti, et c’est la deuxième fois consécutive qu’on gagne le tournoi des océanias. On est tenants du titre", explique le détenteur du titre de meilleur joueur. "Cette année, en décembre, on ira en Inde participer aux jeux internationaux. On s’est beaucoup soutenu, il y avait une forte cohésion. C’est grâce à mes coéquipiers que j’ai reçu mon titre. Je suis le meilleur joueur des jeux Océanie qui se sont déroulés aux Iles Cook cette année. Ça me donne envie de continuer et de peut-être poursuivre une carrière professionnelle."