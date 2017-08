Hamuta : Six ans de prison ferme pour l’homme qui avait poignardé sa compagne

J-B. C.

L’homme n’avait pas supporté que sa concubine, de 31 ans sa cadette, mette fin à leur relation. A l’issue d’une énième dispute, il avait sorti un couteau et porté des coups à la jeune femme. La belle-sœur de celle-ci, qui était intervenu, avait également été blessée par le quinquagénaire.A la barre, les deux femmes sont venues témoigner. Un récit glaçant. "Il s’est mis à genoux devant moi et m’a dit : ‘tu ne veux plus me laisser de chances ?’. Il a sorti le couteau qui était dans sa chemise et m’a poignardé", a expliqué son ex-concubine.Grièvement blessée au thorax, la jeune femme avait perdu près de trois litres de sang, frôlant la mort."Je n’ai jamais voulu la tuer ", s’est défendu le prévenu, "Elle m’a lancé un regard méprisant. C’est sa tête que je voulais attraper pour ne plus voir ses yeux ".L’expert psychiatre qui s’est entretenu avec le quinquagénaire a estimé que ce dernier faisait preuve d’une "certaine dangerosité".Le tribunal l’a finalement condamné à six ans de prison avec dommages et intérêts à verser à ses victimes, dont le montant sera statué courant décembre. Détenu depuis les faits à Nuutania, il restera donc encore quelque temps à la maison d’arrêt de Faa’a.