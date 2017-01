Halte à la prise de risques sur les routes

Rédaction Web

Des intervenants sont présents pour délivrer des messages de prudence. Quelles sont les conséquences physiques, sociales d'un accident, les règles à respecter, tels sont les messages de sensibilisation délivrés par la gendarmerie, les assureurs et d'autres intervenants."Des messages très diversifiés qui permettent d'avoir une approche très concrète du risque routier", explique le colonel de gendarmerie Pierre Caudrelier. Poursuivant, "il faut investir sur la jeunesse, puisqu'ils rentrent dans la vie active, ce sont des jeunes qui auront besoin du permis de conduire pour pouvoir se construire dans la vie et ce sont effectivement notre cible."Les jeunes désirant participer à cette opération qui se déroule sous forme de stages étalés tout au long de l'année, à raison d'un ou deux par mois, peuvent s'inscrire par email: gendarmeriehprr@mail.pf ou par téléphone au 40.46.73.56 ou 40.46.74.39. De nombreux lots seront distribués, des formations au permis de conduire et aussi des voyages.Etre agé de 17 à 25 ans à la date du stage, et ne pas être titulaire du permis de conduire.Samedi 21 janvierSamedi 4 févrierSamedi 25 févrierSamedi 11 marsSamedi 29 avrilSamedi 13 maiSamedi 20 maiSamedi 10 juinDébut des stages à 7h00