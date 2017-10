Halloween : Josh Sundquist, un pro du déguisement

​Rédaction web

C'est lorsqu'il avait 9 ans, que les médecins ont diagnostiqué un cancer des os à Josh Sundquist. Après un long traitement, il a dû être amputé d'une jambe. À 13 ans, les médecins l'ont enfin jugé hors de danger. Le jeune garçon s'est alors lancé dans le handisport. Plus tard, il a même fait partie de l'équipe américaine de handisport. Un exemple de courage.Mais ce n'est pas tout. Josh est aussi conférencier et auteur de plusieurs livres. Et... il est très connu sur la toile. Pour une raison plutôt insolite : ses déguisements d'Halloween. Chaque année, Josh fait preuve d'une imagination à toute épreuve. On a hâte de voir ce qu'il réserve aux internautes cette année...