Hainan Airlines: premier atterrissage à Tahiti le 21 octobre

Arrivant d’Auckland, l'Airbus A330-200 est prévu pour se poser à 8h40, pour repartir deux heures plus tard, après avoir débarqué ses passagers, parmi lesquels figurent les plus hautes personnalités du groupe Hainan.Un deuxième vol est annoncé le même jour en provenance de Hong Kong en Boeing 787-8. Ce second appareil devrait rester sur l’aéroport jusqu’au mercredi 25 octobre.Une troisième rotation est prévue quelques jours plus tard, le jeudi 26 octobre, pour récupérer les passagers du premier vol et les ramener à Auckland. Aéroport de Tahiti entretient depuis plusieurs mois des contacts commerciaux avec la compagnie Hainan pour le développement du réseau aérien et de l’offre de transport depuis et vers le fenua.