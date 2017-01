Hainan Airlines lance une ligne sans escale entre Shenzhen et Auckland

Rédaction Web

Le vol, exploité par un Airbus A330, a servi d'annonce du lancement officiel d'un vol sans escale de Hainan Airlines entre Shenzhen et Auckland.Une grande cérémonie d'accueil des passagers du vol inaugural a été organisée par Hainan Airlines à l'aéroport d'Auckland. Une danse maori des plus représentatives a montré, pendant la cérémonie d'accueil, la culture maori et les caractéristiques de la Nouvelle-Zélande aux touristes et aux invités.Ce nouveau service devrait fournir un moyen de transport pratique pour les échanges politiques, économiques et culturels, et promouvoir la collaboration et la prospérité conjointe entre les deux régions.Les avions qui couvrent la route Shenzhen-Auckland sont tous des Airbus A330 à large fuselage avec de spacieuse cabines. La compagnie aérienne offre à ses passagers de Classe Affaires des sièges intégralement inclinables à 180 degrés et longs de 74 pouces (1,88 m) équipés d'une fonction massage intégrée, un large écran LCD HD, un écran tactile individuel TV LCD et un éclairage pour la lecture réglable.Hainan Airlines accorde une importance particulière au lancement de ses nouvelles routes vers l'Océanie. Auckland est la troisième destination de la compagnie aérienne en Océanie après Sydney et Melbourne. Dans ses projets, la compagnie chinoise souhaite affréter des vols directs entre Tianjin, Narita et Papeete.