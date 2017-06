Guerre de succession à CSTP - FO

Rédaction web

Patrick Galenon, qui avait eu des velléités politique au moment des législatives, a décidé sans surprise de quitter ses fonctions de secrétaire général de CSTP – FO après quatre mandats. Ce matin, à l’hôtel Pearl Beach de Arue, où se déroule le congrès, deux hommes se sont portés candidats à sa succession: Angelo Frébault et Mahinui Temarii.Les deux sont des piliers de longue date du syndicat. Mais normalement, pour être secrétaire général les candidats doivent remplir deux conditions majeures : ne pas faire de politique et être un salarié (ou chômeur ou retraité). Deux conditions qui posent problème à Mahinui Temarii : il est toujours le chef du Parti des travailleurs et chef d’une entreprise. C’est pour cela que Michelle Biaggi, secrétaire confédérale chargée de l’outre-mer au sein de Force Ouvrière, qui préside le congrès, a décidé de ne valider que la candidature de Frebault.Une position qui a valu un échange assez vif entre Michelle Biaggi et Mahinui Temarii. « Mon parti n’existe plus donc je ne peux pas le dissoudre, s’est-il défendu. Pour ma société, je ne peux pas la dissoudre non plus car j’ai quinze millions de dettes que je suis en train de rembourser. J’ai commencé à travailler à treize ans dans des parcs à cochon. C’est moi qui ai bâti le syndicat et on ne veut pas de ma voix. » Il a été fortement applaudi par la base qui le soutient.Ce à quoi Michelle BIaggi lui a répondu : « Imaginez un patron assis avec tous les syndicalistes de FO ! » Elle a ensuite évoqué la seule solution pour que Temarii puisse se présenter : « C’est que la CSTP n’adhère plus à FO… ». Elle a, par ailleurs, expliqué qu’il y a trois ans elle avait déjà rappelé à l’ordre le syndicat sur ces règles de base. En vain.L’élection, fixée à 14 heures ce mardi, pourrait donc se dérouler avec un candidat unique. A moins que les discussions et négociations prennent le pas sur le règlement et autorisent la candidature de Temarii.Ce dernier a affirmé que, dans le cas contraire, il quitterait le syndicat. Et il risque d’emmener du monde avec lui…