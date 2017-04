Je commence par la tomate. Je la coupe en tranches puis en petits cubes. Je taille finement un peu de persil et quelques tiges d’oignons verts.Je prends l’avocat et je récupère le maximum de chair. Je réduis le tout en purée puis je rajoute les tomates, le persil et les oignons verts.Je termine avec du jus de citron sur l’ensemble, un dernier coup de fourchette et je sers à table !