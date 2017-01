Grippe saisonnière : pas encore de cas en Polynésie, surveillance renforcée

SE PROTEGER DE LA GRIPPE



Le meilleur moyen de prévention reste la vaccination, notamment des personnes à risque. En octobre 2016, la direction de la Santé a lancé la campagne de vaccination annuelle. Au total, 17000 vaccins ont été mis gratuitement à disposition des catégories suivantes :



- personnes de 60 ans et plus

- personnes présentant une maladie chronique ou grave

- professionnels de santé

- femmes enceintes

- personnes obèses

- personnes jugées à risque par leur médecin.



Des gestes d’hygiène simples permettent d’éviter de transmettre la maladie, notamment aux personnes les plus fragiles :



- se couvrir la bouche avec la main ou le bras pour éternuer et tousser ;

- se laver les mains fréquemment dans la journée, notamment après avoir éternué et après s’être mouché ;

- utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après utilisation ;

- lorsqu’on est malade, éviter les contacts avec les personnes fragiles pour ne pas les contaminer.