Grey's Anatomy : Partir sans un mot (1e et 2e parties)

Partir sans un mot, 1ère partie

Cette fois le scénario se déroule autour de Meredith et Amelia faisant leur deuil, toute la famille des médecins du Grey's Sloan Memorial, semble faire leur deuil et passer à d'autres projets, particulièrement entre April et Jackson. On apprend également que Meredith disparaît afin de dissimuler un événement à ses amis médecins.



Partir sans un mot, 2ème partie

On en apprend d'avantage sur les médecins et leurs projets respectifs. Ainsi que sur les raisons de la disparition soudaine de Meredith et sa décision de devoir partir loin de Seattle quelque temps. Amelia également semble aller bien, mais les événements tragiques la poussent à faire face à une difficile décision, va-t-elle replonger ou va-t-elle faire face à ça ?