Grève effective à EDT-Engie

Rédaction web

Sur le plan pratique, à Tahiti, toutes les agences seront fermées exceptée celle de Pu’urai qui sera ouverte de 7h à 16h. Dans les îles : toutes les agences sont fermées.Dans le préavis, la centrale syndicale évoque sept points de conflit qui concerne notamment l’évolution des carrières, des problèmes de "management et comportement inadaptés de la direction générale envers le personnel", la révision des indemnités de départs à la retraite, les conditions de travail, la revalorisation de certains postes et la protection de l’emploi local. Le syndicat pointe également un problème de l’image d’Engie qui "agresse" le personnel via la direction générale et constate un profond malaise au sein du personnel.