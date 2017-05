Grève des pompiers d’aéroport : dispositif mis en place pour les visiteurs

Rédaction Web avec communiqué

Un système de navettes, avec quatre bus, a ainsi été mis en place entre l’aéroport de Tahiti-Faa’a et la gare maritime de Papeete, pour les passagers allant, ou venant de Moorea, en bateau.Tahiti Tourisme a en outre été mobilisé avant 6 h à l’aéroport de Tahiti-Faa’a ce vendredi matin pour l’accueil et l’information des touristes lors de la séquence d’arrivée et départ de plusieurs vols internationaux.Les équipes de Tahiti Tourisme restent mobilisées sur place toute la journée, dans le hall de l’aéroport, pour guider, orienter et proposer des solutions d’hébergement ou de transport. Des cartes wi fi et des adaptateurs pour smartphones ont également été remis aux visiteurs restant sur place.Un dispositif particulier a aussi été mis en place aux îles Sous-le-Vent. Le Maupiti express 2 a ainsi effectué une rotation Raiatea-Huahine-Raiatea pour assurer le transport des visiteurs entre ces deux îles.Le standard du ministère du Tourisme, 40 50 88 60, par ailleurs toujours opérationnel, pour aider et conseiller les visiteurs, depuis le début du mouvement des pompiers d’aéroport. Contact email : secretariat.mtt@gmail.com