Grève des pompiers: Espace d'accueil d'urgence à l'aéroport

En raison de la grève des pompiers de l’aéroport, le vol Air Tahiti Nui TN 102 prévu au départ de Tahiti-Faa'a à 23h59 est repoussé au mardi 16 mai, 7h15 (TN 402). Le départ du vol Lan Tam LA 836 prévu le même jour à 3h20, est repoussé à 7h25.





Tous les vols internationaux qui devaient arriver dans la soirée sont reportés à mardi matin:

• le TN 7, prévu dont l'arrivée était prévue le 15 mai à 21h45, est repoussé au mardi 16 mai à 5h15.

• le LA 833, prévu à l'arrivée le 16 mai à 1h20 est repoussé à 5h30.

• le TN 102, prévu le 15 mai à 23h00 est repoussé au mardi 16 mai à 8h05.



Par mesure de sécurité, vous êtes invités à vérifier ces horaires sur les sites internet des compagnies aériennes.







Il est demandé aux pensions de familles, hôtels et aux transporteurs touristiques de ne pas transférer leurs clients vers l'aéroport de Tahiti-Faa'a et de leur proposer, dans la mesure du possible et selon les disponibilités, une prolongation de leur hébergement.



Aéroport de Tahiti met en place une zone d'accueil d'urgence pour la nuit au sein de l'aéroport. Cet espace au confort minimal, pourra accueillir les passagers sans hébergement. Par ailleurs, ADT et Tahiti Tourisme assureront une présence dans le hall afin de renseigner et orienter les passagers.





Et un standard est mis en place au ministère du Tourisme jusqu'à 23h, pour orienter les touristes à la recherche d'un hébergement disponible à leurs propres frais.



Standard ministère du Tourisme : 40 50 88 60 - Email : secretariat.mtt@gmail.com











Avec communiqué de presse de la Présidence