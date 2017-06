Grève à l'hôtel Conrad Bora Bora Nui

Rédaction Web avec Sylvana Estall

Une trentaine d’employés de l’hôtel Conrad Bora Bora Nui est en grève à peine 3 mois après sa ré-ouverture. L’établissement, anciennement hôtel Hilton, avait été fermé près de 2 ans pour rénovations. Devenu depuis un 5 étoiles, il accueille à nouveau les touristes depuis avril dernier.Les grévistes ont cessé le travail lundi matin et se sont installés sur un terrain vague, en face du motu Toopua à Vaitape - Nunue, où est construit l’hôtel. Ils dénoncent des licenciements abusifs, demandent le reclassement de tous les salariés et la revalorisation de leurs salaires… sur leur préavis figurent 15 point de revendication.Selon Tahiti infos la première rencontre devait avoir lieu vendredi, mais elle n’a pu se tenir, la direction refusant de recevoir toute la délégation voulue par le syndicat. Et selon la direction ce mouvement n’aurait pour l’instant pas d’incidence sur le fonctionnement de l’hôtel.